Un si grand soleil : Claire dérape, Elsa se réveille, ce qui vous attend mardi 24 novembre (épisode n°523 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il arriver aux héros de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » demain ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 523 du mardi 24 novembre, Claire a dérapé…



En effet, elle a passé la nuit avec un inconnu, qui est toujours dans son lit quand elle se réveille !



Elle lui demande de partir et l’inconnu lui laisse son numéro… Le soir, Claire dîne avec Elisabeth. Elles rigolent ensemble de leurs déboires amoureux, Elisabeth lui confie n’avoir toujours pas réussi à oublier Hugues.

De son côté, Florent met les choses au clair avec Sabine. Il pense toujours à Claire et préfère quitter son appartement pour aller s’installer ailleurs. Enzo sent que sa mère n’est pas bien et l’interroge… Elle lui confie qu’avoir eu Florent à la maison lui a rappelé leur relation. Enzo lui rappelle ce qu’il lui a fait subir et lui dit que ce n’est jamais une bonne idée de se remettre avec un ex.



Christophe quitte l’appartement de Manu après avoir promis de garder le secret pour lui. Il retrouve Cécile, qui lui parle de sa rupture avec Alain. Christophe lui confie avoir des sentiments pour elle…

Quant à Manu, il veille Elsa et conseille à Virgile de retourner à sa caravane pour que personne ne se doute de quelque chose. Quand Elsa se réveille, il lui dit qu’il faut qu’elle soit hospitalisée. Mais elle refuse, elle a trop peur d’aller en prison !

Rendez-vous mardi 24 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

