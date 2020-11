Un si grand soleil : Florent apprend tout, Alain rompt avec Cécile, ce qui vous attend vendredi 13 novembre (épisode n°517 en avance)

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Si vous êtes accro à la série quotidienne « Un si grand soleil » et que vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 517 du vendredi 13 novembre, Florent va finalement apprendre toute la vérité sur Claire et Myriam !



En effet, alors que Maureillas comprend qu’il a été escroqué et qu’il va s’en prendre à Elisabeth chez OCI, Myriam revient le voir et savoure sa victoire.



Mais Maureillas se venge ! Il appelle Florent et lui dit toute la vérité sur Claire et Myriam. Florent tombe de haut alors qu’il venait tout juste de pardonner à Claire… Quand elle rentre à l’appart, il exige qu’elle lui raconte tout…

De son côté, Cécile convoque Carole Bellant en présence de Johanna. Elle finit enfin par avouer le meurtre de Mme Seguin. Elle explique qu’elle était à bout, sa patronne passant son temps à l’insulter… Alors elle l’a poussée dans la piscine !



Johanna est dégoûtée que Christophe ait eu raison et elle appelle Ludo pour lui dire. Il lui conseille de se calmer mais Christophe appelle Johanna pour savourer sa victoire…

Cécile et Christophe fêtent leur victoire ensemble alors qu’Alain rentre de Lisbonne. Cécile n’est pas là pour l’accueillir à l’aéroport et quand elle rentre, Alain lui annonce qu’il a réfléchi à leur couple et qu’il s’en va !

Rendez-vous vendredi 13 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

