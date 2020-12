Audiences TV prime 25 décembre 2020 : « District Z » leader devant « L’âge d’or des chansons de notre enfance »

4.3 ( 6 )



Audiences TV prime 25 décembre 2020. En ce soir de Noël peu de monde devant les écrans de télévision mais un gagnant, « District Z » sur TF1.



Denis Brogniart et ses invité d’un soir ont réuni 3.14 millions de personnes pour 15.6% de part de marché. Alors certes c’est en baisse par rapport à la semaine dernière mais il est impossible pour ne pas dire ridicule de comparer les audiences d’une semaine sur l’autre, le jour de Noël n’étant pas propice à des score extraordinaires…

Notez une très nette domination sur les cibles dites commerciales avec jusqu’à 42% de pda auprès des 4-14 ans.



#Audiences #TF1 Encore un #Leadership pour la 3ème soirée #DistrictZ présenté par @DenisBrogniart 🎯 Puissant sur cibles 📌 3,1M tvsp ✅ 28% PdA FRDA-50

✅ 42% PdA 4-14

✅ 30% PdA 15-34

✅ 25% PdA 15-24 Rdv vendredi 01/01 à 21h05 @TF1

A voir ou revoir sur @MyTF1 pic.twitter.com/EzoElFpG2N — TF1 Pro (@TF1Pro) December 26, 2020

Audiences TV prime 25 décembre 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 et son divertissement « L’âge d’or des chansons de notre enfance ». Il a suscité la nostalgie de 2.47 millions de Français pour une part d’audience moyenne de 13.1%.

« Le retour de Mary Poppins » de Bob Marshall est juste derrière. Diffusé pour la première fois en clair sur M6, il a convaincu 2.40 millions de téléspectateurs soit 12.6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de Noël devant la petite lucarne.

Et la déception du jour est à mettre à l’actif de France 2 avec « Big Five » un conte de Noël porté par Elodie Fontan et Chantal Ladesou. Sauf que la magie n’a pas opéré avec à peine 1.79 million de curieux et 8.7% de part de marché.

Arte complète le top 5 avec « Le festival mondial du Cirque de Demain ». Des artistes qui ont enthousiasmé (ou pas) 993.000 téléspectateurs (4.6% de pda).

