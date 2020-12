« District Z » du 25 décembre 2020 : les invités et participants de ce soir

4.9 ( 8 )



« District Z » du 25 décembre 2020. En ce soir de Noël « District Z » est de retour ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour un troisième numéro inédit.



Tout comme la semaine dernière, et toujours l’œil avisé de Denis Brogniart , c’est dans l’univers des zombies que les invités du jour vont se surpasser pour leurs associations en échappant aux créatures et en réussissant des épreuves dans des décors grandioses.

Mais attention car de nouvelles épreuves attendent nos personnalités.

« District Z » du 25 décembre 2020 : invités et participants

Et pour ce troisième numéro ont accepté de se prêter au jeu : Baptiste LECAPLAIN, BOODER, Bruno GUILLON, Marine LORPHELIN et Teheiura TEAHU.



Quelle audience pour ce 3ème numéro ?

Après le succès d’audience du premier numéro (5.36 millions de téléspectateurs et 26.1% de part de marché) il y a 15 jours, le jeu a chuté sensiblement la semaine dernière mais avec une concurrence plus difficile en ne réunissant plus que 3.64 millions de personnes soit 20.5% des téléspectateurs.

La chaîne s’était toutefois félicitée des scores enregistrés sur cibles avec notamment 30% PdA auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou bien encore 43% auprès des 4-14 ans.

