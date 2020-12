Demain nous appartient spoilers : Soraya va trop loin, la déclaration de Charlie, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 28 décembre au 1er janvier)

4.6 ( 15 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 28 décembre 2020 au 1er janvier 2021 – On est samedi et comme chaque week-end, on propose aux fans du feuilleton quotidien « Demain nous appartient » de découvrir un aperçu de ce qui les attend la semaine prochaine. Si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que Rémy va se retrouver en prison et il va y croiser… Thomas !



De son côté, Soraya va franchir la ligne en faisant chanter Brunet pour qu’il fasse libérer Rémy de prison…

Judith et Souleymane vont vouloir s’installer ensemble. Une idée qui n’est pas du goût de Chloé et Alex, qui pour une fois sont d’accord et réussissent à se parler.



Les ados vont finir l’année ensemble et Charlie va avouer son amour à Jules !…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 28 décembre 2020 au 1er janvier 2021

Lundi 28 décembre (épisode 827) : Les révélations d’un mystérieux témoin donnent à l’affaire qui secoue Sète une toute nouvelle dimension. Chacun doit désormais choisir entre dire la vérité et protéger ses proches. Judith et Souleymane rêvent d’emménager ensemble. Reste à savoir s’ils pourront convaincre Chloé… La complicité naissante entre Bart et sa nouvelle recrue n’échappe pas à Sara.

Mardi 29 décembre (épisode 828) : Désespéré, Rémy trouve un compagnon d’infortune pour le moins déconcertant. De son côté, Soraya fait une découverte capitale qui pourrait tout arranger. Quand Souleymane se transforme subitement en monstre domestique, Sandrine se pose des questions. A vouloir se montrer trop généreux, Bart finit par être maladroit.

Mercredi 30 décembre (épisode 829) : Victor fait preuve d’une grandeur d’âme qui ne lui ressemble pas, ce qui intrigue son avocate. Soraya doit prendre une décision qui infléchira à jamais le cours de son existence. Forcée de retourner vivre chez les Moreno, Charlie découvre qu’elle va devoir apprendre à faire des compromis. Anne-Marie ne sait pas si elle doit écouter son cœur.

Jeudi 31 décembre (épisode 830) : Soraya décide de faire de graves révélations à Lou. Cette dernière se retrouve alors face à un dilemme cornélien. Noor s’inquiète de plus en plus pour sa sœur. Victoire encourage Anne-Marie à profiter de la vie sans craindre d’être jugée. Jules veut organiser une grande fête pour le réveillon du Nouvel An, mais la liste des invités ne fait pas l’unanimité.

Vendredi 1er janvier (épisode 831) : Victor se trouve face à un adversaire qui parvient à le pousser dans ses retranchements. Impuissant, il voit une partie de sa vie s’écrouler. Dorénavant, il ne pourra compter que sur lui-même. Anne-Marie est forcée de se livrer sur sa vie privée. Ses aveux ne sont pas sans déplaire à Sandrine. Alex est manipulé par Judith.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce du 28 décembre au 1er janvier

Voici un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

