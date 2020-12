4.6 ( 9 )



Annonces





Soirée « Mary Poppins » ce soir sur M6. En ce 25 décembre 2020, la magie Disney est encore au rendez-vous ! Après la « Disney Party » du réveillon, M6 vous propose une soirée tout entière avec « Mary Poppins » ! Au programme pas moins de 3 films dont l’inédit « Le retour de Mary Poppins ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Soirée « Mary Poppins » ce soir sur M6 : demandez le programme

La soirée débutera dès 21h05 sur M6 et 6play avec la première diffusion en clair du film « Le retour de Mary Poppins » de Rob MARSHALL et avec Emily BLUNT, Lin-Manuel MIRANDA ou bien encore Ben WHISHAW.

L’histoire Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir de tout nouveaux personnages plein de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy.



Annonces





Et ensuite…

Dès 23h25 vous retrouverez le « Mary Poppins » de Robert STEVENSON avec Julie ANDREWS et Dick VAN DYKE…

L’histoire : Monsieur Banks est un employé de banque affairé et son épouse est une suffragette active. Leurs occupations les éloignent de la vie de leurs enfants, Jane et Michael, qui accumulent les bêtises pour tenter d’attirer l’attention de leurs parents. Suite à une nouvelle fugue, leur nounou démissionne. Les enfants passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nurse. C’est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le vent d’Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux…

Et dès 1h50 « Dans l’ombre de Mary Poppins, la promesse de Walt Disney », un film de John Lee HANCOCK avec Emma THOMPSON, Tom HANKS et Colin FARELL.

L’histoire : En 1961, P.L. Travers, célèbre romancière britannique, arrive à Los Angeles, conviée à Hollywood par Walt Disney qui souhaite depuis de nombreuses années porter à l’écran son personnage le plus fameux, Mary Poppins, décliné dans plusieurs romans pour la jeunesse. Mais si Disney fait preuve d’énergie et d’obstination, Travers est une personne très difficile à convaincre. La romancière, qui a un droit de regard absolu sur l’adaptation, critique point par point le travail préparatoire fourni par l’équipe qui travaille sur le projet de film. Au fil du temps, Walt Disney découvre le passé de l’auteure ainsi que les secrets de son enfance…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés