Audiences TV prime 3 décembre 2020 : « Balthazar » évidemment en tête….

4.4 ( 12 )



Annonces





Audiences TV prime 3 décembre 2020. Le charme de « Balthazar » a encore opéré hier soir. Comment pourrait-il en être autrement ? L’épisode l’inédit « L’enfant » s’est sans difficulté imposé en tête des audiences de la première partie de soirée en réunissant 6.43 millions de téléspectateurs soit 26.7% du public présent devant son poste de télévision.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Comme toujours large domination sur l’ensemble des cibles et notamment sur le public féminin avec 25% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Annonces



#Audiences @TF1 #Balthazar toujours très largement leader avec

✅6,4 millions

📌25% pda Frda-50 Rdv jeudi prochain pour un nouvel épisode à 21h05 et en replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/HQAcR7rJS3 — TF1 Pro (@TF1Pro) December 4, 2020

Audiences TV prime 3 décembre 2020 : autres chaînes, autres chiffres

Soirée plus difficile pour les autres.

France 3 est en deuxième position avec le film de Paul Feig « L’ombre d’Emily ». Porté par Anna Kendrick et Blake Lively, il a suscité la curiosité de 2.02 millions de cinéphiles soit 9.2% des téléspectateurs.

Déception pour France 2 qui rendait hommage à Valéry Giscard d’Estaing. La chaîne proposait un numéro spécial de son magazine « UN JOUR / UN DESTIN » avec notamment le documentaire « Valéry Giscard d’Estaing : l’homme qui voulait être aimé ». Verdict : 1.88 million de Français soit 8.3 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant la petite lucarne.

Sur M6 le final de la saison 1 de « 9-1-1 Lone Star » n’a encore une fois pas affolé les compteurs. Les deux derniers épisodes se sont contentés de 1.59 million de personne pour une part d’audience moyenne de 6.95%. Dans le détail : 1,68 million de téléspectateurs et 6,8% de PDA pour le premier épisode; 1,50 million de téléspectateurs et 7.1% de PDA pour le second.

TMC complète le top 5 avec la rediffusion d’une comédie devenue culte « Le maître d’école » de Claude Berri. Porté par Coluche, le film a encore amusé 1.11 million de français soit 5.5% des téléspectateurs.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés