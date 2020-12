« Balthazar » du 3 décembre 2020 : « L’enfant » votre épisode inédit de ce soir

4.5 ( 11 )



« Balthazar » du 3 décembre 2020. En ce premier jeudi du mois de décembre, « Balthazar » vous donne rendez-vous dès 21h05 pour 4 épisodes à la suite mais un un inédit de la saison 3 « L’enfant ».



Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1 durant 7 jours.

« Balthazar » du 3 décembre 2020 : l’épisode inédit de ce soir

Petit matin. Dans un entrepôt débarque un garçon d’une dizaine d’années, hagard, le visage ensanglanté. Il disparaît aussi vite qu’il est apparu. Hélène et Balthazar partent à sa recherche et lorsqu’ils retrouvent son domicile, ils découvrent sa mère, égorgée. Rapidement, Balthazar découvre que le garçon, malgré ce que cette femme racontait aux voisins, n’est pas son fils. Il est en réalité le seul rescapé de sa famille après que ses parents et son frère ont été sauvagement assassinés dans leur camping-car un an plus tôt. L’enfant a-t-il été témoin de la tuerie de sa famille ? Et le tueur a-t-il fini par le retrouver ?



Vers un nouveau carton d’audience ?

Dès 22h05 suivront les épisodes en rediffusion : « Tableau de chasse », « Permis de tuer » et « Arrêt de mort ».

« Balthazar » nouveau roi de l’audimat. La semaine dernière le médecin légiste le plus déjanté du PAF s’est de nouveau imposé en tête des audiences en réunissant 6.55 millions de fidèles pour 27.6% de part de marché sur l’ensemble du public.

Et comme toujours large place de leader sur le public féminin avec 28% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, autrement dit les fameuses ménagères.

#Audiences @TF1 #Balthazar très largement leader hier soir avec ✅6,6 millions de téléspectateurs

📌27% pda Frda-50 RDV jeudi prochain à 21H05 pour un nouvel épisode et sur @MYTF1 pour le replay pic.twitter.com/vV7uXVgRlT — TF1 Pro (@TF1Pro) November 27, 2020

Tomer Sisley e Hélène de Fougeroltles sont de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 3 de « Balthazar ».

