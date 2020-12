Plus belle la vie : ce soir, Stan balance tout à Sabrina (résumé + vidéo épisode 4165 PBLV du 4 décembre 2020)

5 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4165 du vendredi 4 décembre 2020 – Stan va tout balancer à Sabrina ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, au parloir, Stan va parler à Sabrina du plan d’évasion de Mouss…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4165

Stan copine avec Mouss qui est heureux d’avoir trouvé enfin quelqu’un de normal dans la prison. Sabrina ne trouve pas en Mila la confidente qu’elle espérait. Cette dernière la rembarre lui disant que Stan est assassin contrairement à Mouss qui fait l’objet d’une erreur judiciaire. Mila s’en veut d’avoir traité ainsi Sabrina et émet l’idée de faire évader Stan en même temps que Mouss, Luna refuse catégoriquement. De leur côté, Andrès et les Liberati se débrouillent pour faire fuir Sydney, le prof de théâtre de la prison…



Noé ne veut plus avoir affaire à la fratrie Corcel. Lola fouille encore une fois sur le profil de Manon découvre une autre facette de la jeune femme qui souffrait. Le poids de son image lui pesait. A la suite de cette vidéo, Lola va adopter un nouveau comportement, qui maintenant pour elle a du sens…

Abdel, Léa, Irina et Boher viennent répéter la cérémonie avec le Pope et déguster les plats Ukrainiens pour le mariage. Boher est allergique à un aliment et finit aux urgences…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4165 du 4 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

