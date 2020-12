Le magazine « Envoyé Spécial » est déprogrammé ce jeudi 3 décembre 2020 pour un hommage à Valéry Giscard d’Estaing

4.7 ( 15 )

Le magazine « Envoyé Spécial » est déprogrammé ce soir, jeudi 3 décembre 2020, afin de rendre hommage à l’ancien Président de la République Valéry Giscard d’Estaing décédé hier à l’âge de 94 ans.



Les sujets et reportages qui devaient être diffusés ce soir seront programmés à une date ultérieure qui n’a pas été communiquée pour le moment.

En lieu et place du magazine retrouvez « UN JOUR / UN DESTIN » qui proposera le documentaire « Valéry Giscard d’Estaing : l’homme qui voulait être aimé ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou replay sur France.TV.

« Valéry Giscard d’Estaing : l’homme qui voulait être aimé » dresse le portrait intime d’un homme qui voulait être tant aimé par les Français et par les femmes et qui a gardé longtemps la blessure profonde d’avoir perdu et quitté l’Élysée sous les sifflets. A l’issue du film, Laurent Delahousse recevait Valéry Giscard d’Estaing pour un entretien.



Et juste après

L’hommage se poursuivra par un numéro spécial de « 6 à la maison », le magazine d’Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen. Il rendra hommage à l’ancien Président avec comme invités : Marie-Christine Barrault, Pierre Palmade, Simon Abkarian, Raymond Depardon, etc…

Notez que ces deux rendez-vous seront précédés d’une édition spéciale du journal de 20 heures avec notamment l’allocution d’Emmanuel Macron.

🔴 Hommage à #ValeryGiscarddEstaing : nous bouleversons nos programmes ce soir. 20h : édition spéciale du JT avec l'intervention d'Emmanuel Macron 21h05 : "Un jour, un destin" suivi de "6 à la maison" consacrée à Valéry Giscard d'Estaing pic.twitter.com/noETz1rmDN — France 2 (@France2tv) December 3, 2020

