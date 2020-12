Demain nous appartient en avance : Luke mis en examen (résumé + vidéo épisode 811 DNA du 4 décembre 2020)

5 ( 3 )



Annonces





Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 811 du vendredi 4 décembre 2020 – Après ses aveux de la veille, Luke est mis en examen ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, alors que Luke a mis un mois avant de se dénoncer, le parquet a décidé de poursuivre même sans plainte de Charlie…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 811

Luke a finalement eu le courage d’avoir sa responsabilité dans l’agression de Charlie. Il est ainsi mis en examen pour coups et blessures volontaires et entrave à la justice. Il échappe à la détention provisoire mais ne se sent pas méritant. Chez les Daunier, on se félicite que Sofia soit enfin lavée de tous soupçons.

Une fois l’enquête bouclée par les policiers, la paix ne renaît pas pour autant à Sète. Les habitants ont du mal à accepter les événements et les familles peinent à se réconcilier. Soraya est sur le point de craquer. Ben découvre la vérité sur son père et le prend très mal. Soraya et Rémy envisagent un changement de vie radical.



Annonces





Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 811 du 4 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés