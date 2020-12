Un si grand soleil en avance : Laetitia fait pression sur Manu (résumé + vidéo épisode n°529 du 4 décembre 2020)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Après la déprogrammation d’hier pour cause d’hommage à Valéry Giscard d’Estaing, votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » est de retour ce soir. Et alors que Camille va finalement dire à Laetitia qu’Elsa s’est réfugiée chez Manu, celle-ci va s’en servir pour faire pression sur lui…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu'au 18 décembre 2020



Un si grand soleil résumé de l’épisode 529

Laetitia donne rendez-vous à Manu pour lui parler. Camille a fini par tout lui dire au sujet d’Elsa, elle estime qu’il met en danger leur fille en hébergeant une criminelle… Laetitia annonce à Manu qu’elle a une offre d’emploi à Singapour et qu’elle va partir avec Camille ! Manu lui rétorque qu’il ne lui donnera pas l’autorisation mais Laetitia menace de tout révéler à Becker !



Et alors que l’étau se resserre dangereusement autour d’Elsa, Eliott découvre qu’il a été trahi. Quant à Gary, il vit un véritable drame. Parviendra-t-il à surmonter cette souffrance ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 4 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

