Demain nous appartient en avance : Rémy face à Thomas (résumé + vidéo épisode 828 DNA du 29 décembre 2020)

Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 828 du mardi 29 décembre 2020 – Drôle de hasard mais Rémy se retrouve à devoir partager sa cellule de prison avec Thomas Delcourt ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et on peut dire qu’entre ces deux là, c’est plus tendu que jamais !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 828

Incarcéré, Rémy se retrouve dans la même cellule que son rival Thomas Delcourt ! Ce dernier ne manque pas à une occasion de le provoquer et le ton monte rapidement entre les deux codétenus. Pendant ce temps, Victoire ne cache pas sa déception vis-à-vis de Rémy et explique à Georges se sentir trahie.

De son côté, Soraya fait une découverte capitale qui pourrait tout arranger. Quand Souleymane se transforme subitement en monstre domestique, Sandrine se pose des questions. A vouloir se montrer trop généreux, Bart finit par être maladroit.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 828 du 29 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

