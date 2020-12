Demain nous appartient en avance : Victor confronte Rémy (résumé + vidéo épisode 816 DNA du 11 décembre 2020)

5 ( 1 )



Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 816 du vendredi 11 décembre 2020 – Les choses ne s’arrangent pas pour Rémy ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’il a été libéré du commissariat grâce à son alibi, voilà que Victor revient à la charge et le confronte ! Il est convaincu que son fils, Timothée, dit vrai en l’accusant.



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 816

Victor se rend à l’hôpital pour confronter Rémy. Il se range désormais du côté de son fils et accuse l’infirmier d’avoir agressé sa famille. Rémy a un alibi et nie toute implication dans le homejacking. Victor s’agace et le plaque contre le mur en exigeant son dossier. Pendant ce temps, Soraya annonce à Bilel son désir de quitter Sète pour la Martinique.

Une menace continue de peser sur les habitants de Sète. Le projet de nouveau départ de Soraya et du jeune infirmier ne réjouit pas Bilel. Alors qu’au lycée Charlie doit faire face à l’hostilité d’un grand nombre de ses camarades, l’un d’eux se révèle être un chevalier servant très dévoué. L’arrivée d’une nouvelle personne à Sète déconcerte Victoire et Sandrine.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 816 du 11 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

