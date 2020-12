Un si grand soleil en avance : Lucille quitte le zoo (résumé + vidéo épisode n°535 du 11 décembre 2020)

4.9 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Après sa dispute avec Alice hier, Lucille prend une grande décision ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Lucille décide d’arrêter de travailler au zoo pour prendre un nouveau départ !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 25 décembre 2020



Un si grand soleil résumé de l’épisode 535

Lucille annonce à Akim qu’elle va arrêter de travailler au zoo. Elle a déjà annoncé la nouvelle à son grand-père et espère arrêter d’y bosser dès la semaine prochaine ! Akim lui demande si du coup elle va se remettre à fond dans son master et Lucille lui répond que là aussi, elle pense être arrivée au bout… Akim est sous le choc, il ne pensait pas qu’elle arrêterait les jeux vidéos. Lucille ne sait pas ce qu’elle va faire de sa vie désormais.



Et alors que Lucille s’interroge sur son avenir, Virgile finira-t-il par craquer ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 11 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

