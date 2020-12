Ici tout commence spoilers : Claire prend la direction, Rose et Clotilde sous le choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 28 décembre au 1er janvier)

4.5 ( 11 )



Annonces





Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 28 décembre 2020 au 1er janvier 2021 – Le testament d’Auguste retrouvé, c’est un véritable séïsme qui attend l’institut la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que Rose et Clotilde vont être sous le choc !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, après les manigances de Claire et Louis, les deux soeurs vont retrouver le testament. Un testament d’Auguste qui confie à la direction de l’institut à Claire en attendant que Louis devienne meilleur ouvrier de France !

Louis fanfaronne à l’institut, ce qui n’est pas du goût de Salomé et Maxime. Quant à Teyssier, il a la preuve des manigances de Claire et Louis. Il en profite pour les faire chanter pour récupérer sa place !



Annonces





Quant à Hortense, elle profite du réveillon du 31 pour tenter une nouvelle fois sa chance avec Maxime…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 28 décembre 2020 au 1er janvier 2021

Lundi 28 décembre (épisode 41) : Après le Noël de l’institut, Clotilde et Rose font une découverte surprenante dans le bureau d’Auguste qui pourrait changer l’avenir de l’institut. Encore sous le choc, Marta hésite à pardonner à Teyssier et tente de venir en aide à Théo. Clotilde fait une proposition ambitieuse à la brigade de Noémie. Maxime est fou de joie, mais Mehdi apprend une terrible nouvelle…

Mardi 29 décembre (épisode 42) : Rose et Clotilde sont sous le choc de la révélation du secret de Claire et ont bien du mal à en accepter les conséquences. Caroline tente de se rapprocher de ses filles, mais Gaëtan est prêt à tout pour l’en empêcher. Alors qu’il se remet au travail, Mehdi est forcé de révéler la vérité à Maxime sur son état de santé…

Mercredi 30 décembre (épisode 43) : Louis fanfaronne sur son avenir, ce qui déplaît fortement à Salomé et Maxime. Charlène le soupçonne de cacher une partie de la vérité. Pendant ce temps, le piège de Gaëtan se retourne contre lui. Quant à Théo, la présence de Marta apaise les difficultés qu’il rencontre en cours.

Jeudi 31 décembre (épisode 44) : Grâce à l’aide de Charlène, Teyssier détient des preuves des manigances de Claire et Louis. Le chef pâtissier fait chanter mère et fils pour obtenir ce qu’il souhaite. Le soir du réveillon, Hortense tente le tout pour le tout avec Maxime. Antoine accepte de venir en aide à Lisandro pour l’aider à passer du temps avec son fils.

Vendredi 1er janvier (épisode 45) : Noémie et Antoine sont stupéfaits des décisions de Claire tandis que Rose et Clotilde demandent des preuves de sa bonne foi. Maxime a peu de souvenirs de la soirée du Nouvel An et fait une découverte inattendue le lendemain. Lisandro découvre la disparition de son fils, Esteban, et demande à Antoine de lui venir en aide.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 28 décembre 2020 au 1er janvier 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés