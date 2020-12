Demain nous appartient spoilers : un Noël particulier, Rémy en mauvaise posture, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 21 au 25 décembre)

4.5 ( 19 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 21 au 25 décembre 2020 – Comme tous les samedis, on propose aux fans de la série quotidienne « Demain nous appartient » de lire un aperçu ce qui les attend la semaine prochaine. Si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que Rémy va traverser une période de turbulences… En effet, la semaine à venir s’annonce compliquée pour lui !



Annonces



Annonces



Annonces





Alors que les Beddiar se préparent à un Noël compliqué sans Leïla, Rémy se démène pour que ça se passe bien. Mais il est rattrapé par ses problèmes et la police commence à s’intéresser à son cas…

De son côté, Alex est mal à l’idée de passer Noël sans ses enfants. Jeanne demande à Chloé de l’inviter pour le réveillon mais c’est trop compliqué pour elle…



Annonces





Quant à Charlie, elle quitte la maison des Moreno. Elle trouve refuge chez Jules, qui l’héberge dans sa chambre sans rien dire à sa mère !

Et enfin, Anne-Marie va emménager chez Franck ! La mère de Sandrine est totalement sous le charme du frère de Morgane et semble trouver une seconde jeunesse…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 21 au 25 décembre 2020

Lundi 21 décembre (épisode 822) : A l’approche des fêtes, les Sétois ont du mal à se mettre dans l’ambiance de Noël. Chacun doit lutter contre ses démons tandis que les événements choquants se succèdent… A bout de nerfs, Charlie quitte la maison des Moreno. Elle n’a nulle part où aller. Heureusement, elle trouve une bonne âme pour lui venir en aide. Alors que le moral de Solenne et de Clémentine est au plus bas, un mystérieux inconnu parvient à leur redonner le sourire.

Mardi 22 décembre (épisode 823) : Les Beddiar ont du mal à se faire à l’idée de fêter Noël sans Leïla, d’autant plus que le sort semble s’acharner sur eux. De leur côté, les policiers de Sète tiennent enfin un suspect intéressant. Charlie ouvre son cœur et dévoile alors une étonnante facette de sa personnalité. La nouvelle amitié d’Anne-Marie prend une tournure pour le moins inattendue.

Mercredi 23 décembre (épisode 824) : Tandis qu’il se démène pour sauver le Noël des Beddiar, Rémy est convoqué par la direction de l’hôpital pour une affaire qui le secoue violemment. Il craint même de perdre Soraya… Alex voudrait fêter Noël avec ses enfants. Jeanne tente alors de convaincre Chloé de l’inviter à passer la soirée du réveillon en famille. Les Moreno ont enfin des nouvelles de Charlie, qui refuse toujours de revenir vivre sous leur toit.

Jeudi 24 décembre (épisode 825) : Les catastrophes s’enchaînent pour Rémy, à tel point que sa mauvaise fortune commence même à intriguer la police. Soraya doit alors faire face à un dilemme. Anne-Marie décide soudainement de changer de look, ce qui n’est pas sans intriguer Victoire. Chloé hésite à inviter Alex pour Noël. Le soir du réveillon, elle est touchée de voir qu’il a pensé à elle, malgré tout.

Vendredi 25 décembre (épisode 826) : La situation compliquée de Rémy divise les Beddiar. Alors que Karim et ses hommes approchent du but, un témoin inattendu semble avoir en main les clés pour résoudre l’enquête. Au Little Spoon, Bart apprend à se remettre en question et à mieux exercer son autorité. Anne-Marie semble plus heureuse que jamais, mais Sandrine ne supporte pas de voir sa mère jouer les jeunes filles en fleur.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 14 au 18 décembre

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 19 Aucune note

Liens sponsorisés