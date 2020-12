Ici tout commence spoilers : une succession compliquée, Maxime reçoit sa famille, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 21 au 25 décembre)

4.3 ( 12 )



Annonces





Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 21 au 25 décembre 2020 – Après la mort du chef Armand, incarné par Francis Huster, rien ne sera plus jamais comme avant dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que ça va être tendu entre Clotilde et Rose !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Auguste étant mort, il reste la question de sa succession à la tête de l’institut. Clotilde va proposer un vote pour choisir entre les deux soeurs, et celle qui ne sera pas désignée devra partir !

Jérémy et Célia doivent réussir à faire le deuil de leur relation tandis que de son côté, Claire décide de continuer de protéger le secret qu’Auguste s’apprêtait à révéler…



Annonces





Quant à Maxime, pour Noël il reçoit la visite de ses parents, Chloé et Alex.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 21 au 25 décembre 2020

Lundi 21 décembre (épisode 36) : De nouveaux conflits éclatent entre Rose et Clotilde tandis que Claire cherche coûte que coûte à préserver le secret d’Auguste. Guillaume décide de rester à l’institut pour apporter son soutien à Clotilde, le temps que la situation s’apaise. Toujours en colère contre son grand-père, Jérémy décide de passer la journée chez les Gaissac. Il se rapproche de Vincent et Diego, mais il souffre de ne pas pouvoir embrasser Célia.

Mardi 22 décembre (épisode 37) : Rose et Clotilde font front commun, mais les tensions entre les deux sœurs ressurgissent. Guillaume tente d’apaiser la colère de Jérémy, mais il refuse de prendre le parti de sa femme à l’institut. Déprimée, Célia peut compter sur l’aide de ses amis pour oublier sa tristesse. Eliott et Hortense ont l’idée parfaite pour se changer les idées avant Noël.

Mercredi 23 décembre (épisode 38) : Grâce à Guillaume, Rose apprend les intentions de Clotilde et tente de l’empêcher de prendre le contrôle de l’institut tandis que Teyssier menace de révéler le secret de Claire. Afin de contrer le chef pâtissier, Noémie fait appel à Maxime pour préparer le Noël de l’institut. Mehdi prend mal ce revirement de situation. Ludivine tente de convaincre Louane de changer d’avis, mais Gaëtan met ses sœurs face à un dilemme pour Noël.

Jeudi 24 décembre (épisode 39) : Le jour du réveillon de Noël, Clotilde perd progressivement le soutien de toute sa famille tandis que Louis promet à Salomé un avenir radieux. Caroline demande à Antoine de l’aider pour faire plaisir à ses enfants pour Noël, mais c’est une requête risquée pour le proviseur. Quant à Teyssier, invité par Constance et Charlène, il hésite à fêter Noël en famille.

Vendredi 25 décembre (épisode 40) : Le jour de Noël, Clotilde tente de se réconcilier avec Rose tandis que Louis essaie de convaincre Claire de l’aider pour parvenir à leurs fins. Les brigades de Teyssier et Noémie donnent tout pour le Noël de l’institut. Mehdi est au bord du malaise, tandis que Marta est surprise par le comportement du chef pâtissier. Quant à Maxime, la fierté de montrer son travail à sa famille se heurte au conflit entre Chloé et Alex.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 21 au 25 décembre 2020

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés