EXCLU Plus belle la vie : Samia disparait, un nouveau commissaire, Léa prend une décision (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 8 janvier Que va-t-il se passer prochainement dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que c’est l’heure du grand départ de Samia.

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Un départ un peu particulier puisque l’ex-femme de Jean-Paul n’a pas prévu d’adieux déchirants… Elle va disparaitre sans laisser d’adresse et sans même une explication ! Sa fille Lucie va beaucoup souffrir et lui en vouloir alors que Jean-Paul va être au fond du trou. D’abord convaincu que c’est Pavel qui a enlevé Samia, il va ensuite découvrir qu’elle a pris un avion pour l’Algérie…



Pendant ce temps là au commissariat, un nouveau commissaire est nommé pour remplacer Mazelle. Et on peut dire que le commissaire Cissé ne va pas faire l’unanimité… Il va avoir des soucis avec Ariane, qui n’hésite pas à se moquer de sa couleur de peau en l’appelant « bamboula ». Et il va également avoir des problèmes avec Jean-Paul, qui ne se remet pas du départ de Samia.

Léa va quant à elle se voir proposer le poste de première adjointe laissé par Samia. Elle va finalement décider d’accepter et de passer à mi-temps à l’hôpital.

Quant à Baptiste, il va proposer à Emma de faire un deuxième enfant. Mais Emma est perturbée et perd Mathis dans Marseille…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 28 décembre sur France 3

Revel pense que Pavel assistera au mariage d’Irina. De son côté, Boher a encore rêvé qu’il demandait la main de Samia. Quand il se réveille, Irina est à coté et cache qu’elle a reçu un message de son père. Elle demande à Andrès de ne plus la contacter, cette situation est trop dangereuse. A la séance photo avec Hadrien, Samia est mal à l’aise. Estelle, qui le remarque, coupe court à la séance prétextant un raccord maquillage. Samia lui avoue qu’elle pense toujours à Boher…

Patrick se sert de Mazelle et de Syd pour qu’ils se balancent mutuellement. Ils finissent par avouer leurs actes respectifs. Claire a peur que la police vienne la chercher mais elle peut compter sur Léo qui va la tenir au courant des avancées de l’enquête. Mouss culpabilise de les avoir mis dans un tel pétrin…

Yolande rassure Mirta qui n’est plus trop à l’aise à l’idée d’aller au centre de sommeil. Dans la salle d’attente, Mirta fait la connaissance de Jean Luc, un narcoleptique…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

