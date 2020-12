Hommage à Robert Hossein : « Les Misérables » ce vendredi 1er janvier 2021 sur France 3

5 ( 5 )



Annonces





Hommage à Robert Hossein : déprogrammation.Suite au décès de Robert Hossein, France 3 bouleverse ses programmes et déprogramme le divertissement « Les duos mythiques de la télévision » initialement prévu.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





En lieu et place du programme, elle rediffusera le film « Les Misérables » de Robert Hossein et avec dans les rôles principaux Lino Ventura, Michel Bouquet et Jean Carmet.

Un immense comédien et metteur en scène… France 3 rend hommage à Robert Hossein, demain soir en diffusant le film « Les Misérables » à 21.05 pic.twitter.com/BtsWA66yih — France 3 (@France3tv) December 31, 2020



Annonces





Hommage à Robert Hossein : « Les Misérables » dès 21h05

L’histoire : Ancien forçat, Jean Valjean, change d’identité et devient M. Madeleine. Tandis que l’Inspecteur Javert est toujours à ses trousses, il prend sous son aile la petite Cosette, martyrisée par un couple d’aubergistes, les Thénardier.

Quant au divertissement « Les duos mythiques de la télévision » il sera diffusé à une date ultérieure qui n’a pas été communiquée pour le moment.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés