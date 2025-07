Quel sera « Le Village préféré des Français 2025 » ? Réponse ce soir sur France 3 ! (liste)

Publicité





Quel sera « Le Village préféré des Français » 2025 ? Réponse ce mercredi 2 juillet sur France 3 ! L’émission emblématique est de retour ce soir France 3 pour une 14ème édition.





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming puis replay sur France.TV.







« Le village préféré des Français 2025 », présentation

Cette année encore, grâce à la fidélité de ses téléspectateurs, l’émission reprend la route à travers la France avec la même passion, pour mettre en lumière des villages d’une beauté et d’une richesse exceptionnelles. Ce sont 14 villages qui sont en lice pour cette nouvelle saison !

Tout au long de l’émission, nous découvrirons le classement de cette édition et quel village succédera à Collioure, lauréat en Occitanie. Entre patrimoine, gastronomie et artisanat, les 14 villages sélectionnés rivalisent de charme ! Et grâce aux votes des téléspectateurs, l’un d’eux sera couronné « Village préféré des Français » 2025.



Alors, quel village remportera le titre tant convoité cette année ?

Les villages en compétition

Saint-Antoine-l’Abbaye / Isère / Auvergne-Rhône-Alpes

Semur-en-Auxois / Côte-d’Or / Bourgogne-Franche-Comté

Malestroit / Morbihan / Bretagne

Ferrières-en-Gâtinais / Loiret / Centre-Val de Loire

Calcatoggio / Corse du Sud / Corse

Sierck-les-Bains / Moselle / Grand Est

Longpont / Aisne / Hauts-de-France

Rochefort-en-Yvelines / Yvelines / Île-de-France

Grand’Rivière / Martinique / Outre-Mer

Clécy / Calvados / Normandie

Beaulieu-sur-Dordogne / Corrèze / Nouvelle-Aquitaine

Lupiac / Gers / Occitanie

Fontevraud-l’Abbaye / Maine-et-Loire / Pays de la Loire

Saorge / Alpes-Maritimes / Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les gagnants des éditions précédentes

2012 – Saint-Cirq-Lapopie (Midi-Pyrénées)

2013 – Eguisheim (Alsace)

2014 – Cordes-sur-Ciel (Midi-Pyrénées)

2015 – Ploumanac’h (Bretagne)

2016 – Rochefort-en-Terre (Bretagne)

2017 – Kaysersberg (Grand-Est)

2018 – Cassel (Hauts-de-France)

2019 – Saint-Vaast-la-Hougue (Normandie)

2020 – Hunspach Hunspach (Grand-Est)

2021 – Sancerre (Centre-Val de Loire)

2022 – Bergheim (Alsace)

2023 – Esquelbecq (Hauts-de-France)

2024 – Collioure (Occitanie )

Pour connaître le nom du gagnant, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3 et France.TV pour découvrir Le Village Préféré des Français 2025 !