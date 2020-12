« I love you coiffure » : une fiction évènement de Muriel Robin, le 21 décembre sur TF1

4.8 ( 20 )



« I love you coiffure » : une fiction évènement de Muriel Robin avec une multitude de stars au casting. Ça vous tente ? Alors rendez-vous le lundi 21 décembre 2020 dès 21h05 sur TF1 ou sur MYTF1.



Dans cet unitaire, l’actrice et humoriste reprend ses plus grands sketchs avec de nombreuses personnalités pour l’accompagner.

Ainsi, et c’est un première, ses plus grands sketchs prennent vie pour la première fois dans une fiction événement unique en son genre, réalisée et interprétée par Muriel Robin, avec la participation d’une cinquantaine de personnalités prestigieuses venues partager à ses côtés l’affiche le temps d’un rôle !



« I love you coiffure » : demandez le programme

Vous retrouverez ainsi des sketcks devenus cultes comme :

« Le salon de coiffure », « L’addition », « Le mariage », « La réunion de chantier », « La veste », « Le répondeur », « Sacha »…

Et pour la première fois, ces sketchs que nous connaissons par cœur sous la forme de one woman show seront adaptés dans une seule et même fiction et mis en scène dans des décors naturels où de nombreux personnages secondaires en chair et en os donnent la réplique à Muriel Robin.

« I love you coiffure » : les invités

Parmi les personnalités qui se sont prêtées au jeu : Vincent Dedienne, Kendji Girac, Estelle Lefébure, Sylvie Testud, Line Renaud, Mimie Mathy, Anouchka Delon, Alexandra Lamy, Mathilde Seigner, Corinne Masiero, Jean Reno, Charlotte Rampling, Pierre Arditi, Pierre Palmade, Michèle Bernier, Nikos Aliagas et bien d’autres…

