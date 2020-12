« Tous en cuisine » revient pour Noël : dès le 21 décembre sur M6 avec Cyril Lignac et Jérome Anthony

4.8 ( 18 )



« Tous en cuisine » revient pour Noël. On vous l’avait annoncée et la voici qui pointe le bout de son nez. Dès le lundi 21 décembre 2020, saison 3 de l’émission « Tous en cuisine en direct » avec Cyril Lignac et Jérome Anthony.



Une salve de nouvelles émissions et de nouvelles recettes tout spécialement conçues pour les fêtes de fin d’année. À suivre chaque soir sur M6 dès 18h40 et comme toujours sur 6play pour le replay.

« Tous en cuisine » revient pour Noël

Le principe reste bien sûr le même : chaque soir Cyril Lignac cuisinera en direct de chez lui, 2 recettes (entrée/plat ou plat/dessert) simples et efficace que tout le monde pourra faire en temps réel avec lui.

Jérôme Anthony, sera monsieur tout le monde et fera la recette en parallèle, d’autres personnalités pourront être amenées à cuisiner avec eux au fil des jours.



Mais cette période de l’année sera l’occasion pour notre chef préféré de nous aider à mieux préparer nos repas de fêtes !

⁦@JeromeAnthonyM6⁩ a déjà sorti le costume avec ⁦@cyril_lignac⁩ 🥳#TousEnCuisine reviendra pour nous aider à préparer des menus de fête sur @m6 Merci à notre duo de choc, l’équipe ⁦@M6⁩ et ⁦@KFPproduction⁩ pour cette belle rentrée et vivement Noël 🤶 pic.twitter.com/5Z3iUQU0V3 — Guillaume Charles (@g_kozo_charles) October 9, 2020

Le saviez-vous ?

Inspiré des recettes de l’émission, un tout nouveau livre de Tous en Cuisine « Fait maison numéro 2 » est sorti. Il est disponible sur Amazon au prix de 12.90 euros. COMMANDEZ-LE ICI

« Tous en cuisine » revient pour Noël dès le lundi 21 novembre 2020 sur M6.

