Disneyland Paris réouvre ses portes pour un concert évènement le 12 décembre

Bonne nouvelle pour les fans de Disneyland Paris et de musique ! Alors que le parc d’attractions parisiens est fermé jusqu’au mois de février prochain, il réouvrira ses portes le temps d’un concert évènement le samedi 12 décembre à 20h.



En effet, Virgin Radio et Disneyland Paris s’associent pour un concert baptisé « Le Live de Noël », un grand concert 2.0 pour fêter la magie de Noël malgré la crise sanitaire actuelle.



Pendant plus de deux heures, les plus grands artistes pop rock electro invités par la radio se succèderont sur scène en plein coeur de Disneyland Paris, qui rouvrira exceptionnellement ses portes aux artistes Virgin Radio pour accueillir cet évènement.

Julien Doré, Louane, Vianney et Jérémy Frerot interpréteront leurs plus grands titres et revisiteront des chansons de Noël pour faire vivre aux internautes la magie des fêtes de fin d’année.



Les DJs Lost Frequencies et Ofenbach clôtureront en beauté cette soirée exceptionnelle. Les personnages Disney seront présents aux côtés des artistes pour cette grande fête.

Le concert, sans public, sera diffusé sur les réseaux sociaux de Virgin Radio.

