Ici tout commence : Clotilde et Rose découvrent le testament, ce qui vous attend lundi 28 décembre (épisode n°41 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez être impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 41 du lundi 28 décembre, Clotilde et Rose vont finalement découvrir le testament !



En effet, alors que Clotilde prend ses marques et essaie encore de convaincre Guillaume de pendre le poste de proviseur, Louis manigance tout…



Il place le testament d’Auguste sous son bureau et Clotilde le découvre en voulant sortir une photo de famille. En effet, Clotilde veut que Rose continue d’écrire les mémoires de leur père. Elle tombe alors sur le testament. Elles le lisent ensemble avec Rose et découvrent que leur père a tout divisé en trois ! Il avait décidé que Claire devrait diriger l’institut en attendant que Louis prenne sa place quand il serait meilleur ouvrier de France.

De son côté, Noémie savoure sa victoire sur Teyssier, qui fait ses cartons et quitte l’institut. Il s’excuse auprès de Marta, qui promet de ne rien dire pour protéger son amie Charlène…



Quant à Noémie, Maxime et Mehdi, ils reçoivent les félicitations de Clotilde pour leur bûche de Noël.

Rendez-vous lundi 28 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

