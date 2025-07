Ici Tout Commence spoiler : Claire fait chanter Gary ! (vidéo épisode du 16 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les vacances ne s’annoncent pas de tout repos pour les élèves de l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que Gary compte aller passer son après-midi à la plage, il a la malchance de croiser Claire et Olivia… qui vont le faire chanter !











Claire Guinot et Olivia Listrac s’apprêtent à animer une masterclass exclusive, fusion unique de leurs deux univers de prédilection. Mais avant tout, il faut attirer un public — et ce n’est pas gagné… Les examens à peine terminés, les élèves de l’Institut n’ont qu’une idée en tête : faire la fête et se détendre. Heureusement, Claire n’est pas du genre à se laisser décourager. Audacieuse et déterminée, elle est prête à déployer tous les moyens possibles pour parvenir à ses fins… Et même le chantage face à Gary, à qui elle rappelle qu’elles vont le noter dès la rentrée.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1220 du 16 juillet 2025, Claire met la pression à Gary

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



