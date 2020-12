Ici tout commence : Maxime parle à Claire, Vincent va voir Clotilde, ce qui vous attend jeudi 3 décembre (épisode n°24 en avance)

5 ( 6 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes pressé de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 24 du jeudi 3 décembre, Maxime va être à bout…



Salomé vient lui parler et lui explique pour Claire, qui les a vus. Elle ne veut pas que Louis apprenne leur liaison mais elle assure à Maxime qu’elle a menti à Claire en affirmant qu’elle allait rester avec lui.



Salomé assure à Maxime qu’elle va s’occuper de Louis et qu’elle ne restera pas avec lui… Mais Maxime décide d’aller parler à Claire. Il lui dit qu’elle ne peut pas forcer Salomé à rester avec son fils. Claire lui demande de ne plus lui adresser la parole en dehors des cours !

De son côté, Teyssier revient à la charge. Il va voir sa femme et lui explique qu’il a commencé une thérapie. Il lui propose de lui faire des prises de sang pour vérifier sa bonne foi. Mais Constance lui dit qu’elle n’a plus confiance en lui. Plus tard, il dépose une tenue de pâtisserie dans le casier de sa fille…



Quant à Jérémy, il est rassuré car son père a passé une bonne nuit, il est maintenant hors de danger. Avec Célia, ils décident de chercher ce que leurs parents leurs cachent… Le grand-père de Célia lui parle de la relation de Vincent et Clotilde. Elle va donc interroger son père, qui lui avoue qu’il s’est très mal comporté avec Clotilde.

Vincent va voir Clotilde. Il affirme être revenu pour elle car il regrette d’avoir tout foutu en l’air il y a 20 ans ! Il pense que c’est la plus grosse erreur de sa vie. Jérémy les surprend dans les bras l’un de l’autre et les prend en photo. Il montre la photo à Célia, ils pensent qu’ils ont encore une relation actuellement…

Rendez-vous jeudi 3 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

