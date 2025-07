Ici tout commence du 18 juillet : Emmanuel borné, Laetitia face à Stanislas et Angèle (résumé + vidéo épisode 1222 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 18 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1222 – Kelly et Souleymane rentrent à la maison avec le bébé ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et Gaspard décide de faire un odieux chantage…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 18 juillet – résumé de l’épisode 1222

Kelly et Souleymane rentrent chez eux avec leur bébé, épaulés par Laetitia et Antoine. À l’Atelier, Jasmine, Lionel et Tom préparent des plats pour les jeunes parents. Et dans le parc de l’institut, Laetitia et Antoine tombent sur Stanislas et Angèle…

Plus tard, chez Antoine, les pleurs d’Éloi et les conseils incessants de Laetitia et Antoine agacent Kelly et Souleymane, qui finissent par les mettre dehors. Plus tard, les deux adultes reconnaissent avoir été trop envahissants et présentent leurs excuses. Ils proposent de prendre le relais, ce que les jeunes parents acceptent avec gratitude.



Chez les Teyssier, Emmanuel est en pleine poussée de sclérose, mais il refuse de lever le pied avant le Concours. Constance, inquiète, demande à Clotilde de le surveiller. Teyssier, de plus en plus dur, rejette les conseils de Constance et Clotilde.

Solal, Zoé et Léonard sont épuisés. Gaspard les filme en train de parler d’abandonner le Concours. Plus tard, il menace Zoé : si elle ne lui cède pas sa place, il divulgue la vidéo compromettante !

Ici tout commence du 18 juillet 2025 – extrait vidéo

