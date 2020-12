Ici tout commence : un mort, Jérémy et Guillaume s’en vont, ce qui vous attend vendredi 18 décembre (épisode n°35 en avance)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est un très grand choc qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 35 du vendredi 18 décembre, un personnage phare va mourir !



Auguste Armand organise un dîner de famille pour dévoiler un secret aux siens. Il en parle à Claire, qui apparemment sait tout et qui le soutient dans sa démarche.



Louis aide Auguste en cuisine alors qu’il a invité Rose, Antoine, Clotilde, Guillaume et Jérémy. De son côté, Guillaume ne pardonne pas à Clotilde sa trahison et il décide de partir vivre ailleurs avec Jérémy, lui aussi très remonté contre sa mère…

Vincent vient voir Clotilde et il décide de lui aussi jouer franc jeu. Il lui explique que son père l’a payé pour la quitter et partir il y a 20 ans… Il a accepté son offre et le regrette encore maintenant.



Au moment du dîner, Clotilde annonce à son père qu’elle sait ce qu’il a fait. Et alors qu’Auguste s’apprête à révéler son secret, il fait une crise cardiaque ! Sa famille appelle les secours mais c’est trop tard… il est mort !

Noémie s’inquiète pour Medhi, tout comme Antoine. Ce dernier encourage Medhi à suivre la chimio mais il se braque, il ne veut pas. Sauf que Noémie lui propose de l’aider pour réaliser son dessert signature s’il accepte de prendre son traitement. Medhi accepte !

Rendez-vous vendredi 18 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

