Demain nous appartient spoiler : un nouveau suspect arrêté (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que le homejacker a été arrêté mais que la police recherche toujours un copycat, l’appartement des Beddiar va être pris pour cible dans quelques jours dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, un autre homejacker va s’introduire dans leur appartement…



Et ce n’est pas Rémy ! Un autre suspect est arrêté et passe rapidement aux aveux. Mais il nie avoir cambriolé la maison des Brunet et avoir agressé Rémy à la coloc…



Le sang-froid de Noor a permis d’interpeller le home-jacker. Il s’agit de Simon Vasseur, un homme se présentant comme un simple agent de sécurité, qui peine à joindre les deux bouts avec 2 enfants à charge. Il prétend avoir ciblé les Beddiar par hasard et surtout, nie toute complicité avec Tony Jeanval. Mais Karim peut-il vraiment lui faire confiance ?

Demain nous appartient spoiler un autre homejacker arrêté



▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

