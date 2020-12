« La Grande Incruste » avec Camille Combal : le 26 décembre 2020 sur TF1

4.2 ( 5 )



« La grande incruste » avec Camille Combal est un divertissement d’un nouveau genre dans lequel l’animateur vedette de la chaîne s’incruster dans vos émissions préférées… Et la première sera diffusé le 26 décembre 2020 dès 21h05 sur TF1.



Dans ce divertissement original et inédit, Camille Combal relever le défi de s’incruster dans les programmes les plus cultes de la télévision et il va vous emmener avec lui pour une soirée hors du commun

« La Grande Incruste » : présentation

Camille Combal vous embarque pour une grande soirée de l’humour ! Sketchs, parodies, doublages, incrustes… tous les moyens sont bons pour « visiter » la télé à sa manière !



Avec la complicité de vos animateurs, comédiens, chanteurs, artistes préférés, il a investi leurs plateaux de tournage pour faire partie intégrante de leur programme.

Pour toute une soirée, il va littéralement s’incruster dans vos séries et émissions préférées, mais aussi les films et événements historiques. Il sera partout !

Pour ce défi artistique et technique, Camille vous fera revivre les séquences que vous connaissez tous ainsi que les coulisses de la télévision, sous un autre angle, original, surprenant et surtout drôle ! Camille Combal vous prépare une soirée comme vous en avez rarement vu.

#Evenement #Lagrandeincruste avec @CamilleCombal le samedi 26/12 à 21:05 @TF1 @CamilleCombal va relever le défi de s’incruster dans les programmes les plus cultes de la télévision et il va vous emmener avec lui pour une soirée hors du commun pic.twitter.com/9eCnMkz3cj — TF1 Pro (@TF1Pro) December 8, 2020

Première de « La Grande Incruste » ce samedi 26 décembre 2020 sur TF1 et MYTF1. Serez-vous de la partie en ce lendemain de Noël ?

