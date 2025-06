« Un nouveau tueur en ville » : votre téléfilm inédit ce 30 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un nouveau tueur en ville » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 30 juin 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Un nouveau tueur en ville ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un nouveau tueur en ville » : l’histoire, le casting

Alice et Holly sont devenues amies dès leur arrivée simultanée à Pine Point, une paisible petite ville américaine. Toutes deux y ont trouvé refuge pour échapper à un passé douloureux : Holly a quitté sa ville natale après la mort suspecte de sa sœur, convaincue qu’il s’agit d’un meurtre ; elle tient aujourd’hui un diner. De son côté, Alice a fui un petit ami violent, Kevin, et travaille désormais dans une serre tropicale. Elle entretient une relation avec Oscar Ramirez, un agent de police local. Maddie, une lycéenne, vient parfois prêter main-forte à Alice à la serre pour arrondir ses fins de mois. Un jour, Ronnie, une jeune romancière, débarque à Pine Point avec l’intention de s’imprégner de l’atmosphère des petites villes pour nourrir son prochain livre. Elle se rapproche rapidement d’Alice. Mais bientôt, d’étranges événements viennent troubler la quiétude de Pine Point…



Avec : Kathryn Kohut (Alice), Hanneke Talbot (Ronnie), Sarah Booth (Holly), Eden Cupid (Maddie)

Et à 16h, « Un intrus dans les murs de ma maison » (rediffusion)

Sara emménage avec sa fille Johanna dans la maison qu’elle vient d’acheter, espérant tourner la page après son divorce. Mère et fille sont déterminées à repartir de zéro, d’autant que tout semble bien commencer : Sara sympathise rapidement avec Colin, l’ancien propriétaire, et Johanna se lie d’amitié avec Noah. Mais bientôt, d’étranges phénomènes viennent troubler leur quotidien. Des bruits sourds résonnent dans les cloisons, des meubles changent inexplicablement de place… Peu à peu, un climat d’angoisse et de confusion s’installe, jusqu’au jour où Lucy, la collègue et meilleure amie de Sara, disparaît mystérieusement…

Avec : Andrea Bogart (Sara), Adam Huss (Colin), Maya Jenson (Jordyn), Luke Meissner (Noah)