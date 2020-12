« L’as des as » avec Jean-Paul Belmondo : 5 choses à savoir sur le film de France 3 ce soir

4.9 ( 11 )

« L’as des as » un grand classique du cinéma français signé Gérard Oury et avec Jean-Paul Belmondo, Marie-France Pisier et Rachid Ferrache. C’est ce soir dès 21H05 sur France 3 ou sur France.TV depuis tous vos appareils connectés via sa fonction direct.



« L’as des as » : l’histoire

Jo Cavalier, qui fut pendant la Grande Guerre l’un des pilotes les plus héroïques de la toute nouvelle aviation, est devenu l’entraîneur de l’équipe française de boxe. Le 1er août 1936, il conduit celle-ci aux Jeux olympiques de Berlin. Dans le train, un garçon de 10 ans, Simon Rosenblum, reconnaît Jo et lui demande un autographe.

5 choses à savoir sur votre film

– Si certaines scènes ont été tournées en France, et plus précisément à l’aérodrome de La Ferté-Alais, une grande partie du tournage s’est déroulée en Autriche, puis en Allemagne.



– Jean-Paul Belmondo a eu chaud, très chaud même. Dans une interview accordée l’an dernier à Télé Star, l’acteur Rachid Ferrache a avoué que, dans la célèbre poursuite entre la voiture et les motards allemands, la télécommande du véhicule téléguidé à distance s’était perdue. Impossible alors pour le jeune garçon qu’il était à l’époque d’appuyer sur la pédale de frein alors que la voiture était lancée à grande vitesse. C’est le célèbre cascadeur Remy Julienne qui a réussi à stopper cette course folle en sautant dans le véhicule.

– Florent Pagny est au casting. Et oui il tient un tout petit rôle, celui d’un jeune boxeur. Alors observez bien le film ce soir…

– Aussi surprenant que cela puisse paraître les figurants qui jouent la garde rapprochée SS au Berchtesgaden sont américains et non allemands. Selon Gérard Oury, qui a confié cette anecdote dans les bonus du DVD, les acteurs allemands prévus au départ ont refusé de se couper les cheveux pour les besoins du film.

– Accueil mitigé de la critique mais gros succès en salles. 5 452 593 spectateurs se sont rués en salles pour découvrir le film devenu l’un des plus gros succès de Jean-Paul Belmondo au cinéma.

Un grand classique du cinéma français… « L'as des as » avec Jean-Paul Belmondo, ce soir à 21.05 🎬 pic.twitter.com/ZKO2c6b5N8 — France 3 (@France3tv) December 21, 2020

« L’as des as » à voir ou à revoir ce soir dès 21h05 sur France 3.

