« Les Mandrakes d’or 2020 » : les plus grands magiciens du monde le 1er janvier 2021 sur C8

« Les Mandrakes d’or 2020 » : les plus grands magiciens du monde, une soirée « magique » animée par Maxime Guény et Charlotte Bermond. Et elle sera diffusée le samedi 1er janvier 2021 sur C8.



Diffusion dès 21h15 sur la chaîne et bien sûr comme toujours sur MYCANAL.FR pour le streaming et le replay

« Les Mandrakes d’or 2020 » : présentation de votre soirée

C8 vous invite à la 31e édition de remise des Mandrakes d’or, avec la participation exceptionnelle des nouvelles grandes stars de la magie: Les Ehrlich Brothers. Cette année encore de grands noms du monde de la magie sont présents pour recevoir l’Oscar de la magie: le Mandrake d’or. D’Espagne, d’Autriche, d’Allemagne, de Singapour, du Canada, de France, tous les plus grands magiciens du monde viennent chaque année présenter leur numéro: grande illusion, manipulation, quick change, mentalisme, poésie, humour et magie interactive. Cette nouvelle édition est sous le signe de la modernité et de la magie 2.0.

Artistes, magiciens, invités

Les magiciens



The Clairvoyant, les champions d’Europe en transmission de pensée;

Diego et Elena, l’unique numéro de magie au monde mêlant sangle et illusion;

Fabien Olicard, le magicien vedette des réseaux sociaux;

Florian Sainvet, le champion du monde en titre de manipulation;

Kevin Micoud, le mentaliste nouvelle génération;

Léa Kyle, la nouvelle star du quick change;

Vincent C., le magicien le plus déjanté de la planète;

Blub, le grand maître mondial des bulles de savon;

Réginald, avec lui l’ombre est mise en lumière.

Autres invités

Liane Foly, Carla, Olivier de Benoist, Elsa Esnoult et Greg Zlap.

« Les Mandrakes d’or 2020 », un programme de Gilles Arthur, réalisé par Laurent Brun, enregistré le 19 octobre 2020 au Casino de Paris – Une production MEGA

