« NCIS » du 11 décembre 2020 : « À balles réelles » votre épisode inédit de ce soir sur M6

5 ( 4 )

« NCIS » du 11 décembre 2020 : votre épisode inédit de ce soir sur M6. Ce soir et comme chaque vendredi, M6 poursuit la diffusion de la saison 17 inédite de la série « NCIS », avec au programme un seul épisode inédit suivi de pas moins de cinq rediffusions.



Annonces



Annonces

A suivre ce soir dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de 6PLAY.



Annonces





Dans cet épisode, et après Ale meurtre d’un joueur de jeux vidéo en ligne, l’équipe du NCIS va faire appel à un expert inattendu….

« NCIS » du 11 décembre 2020 : votre épisode de ce soir

Saison 17 – épisode 9 : À balles réelles

Un membre de la Navy et joueur en ligne de jeux vidéo est abattu en direct devant ses milliers de followers. Pour identifier un suspect en ligne, Gibbs utilise le talent de son jeune voisin de 11 ans, Phineas, dont il a la garde pendant deux jours.



Annonces





Après le meurtre d'un joueur de jeux vidéo en ligne, l'équipe du #NCIS va faire appel à un expert inattendu. 🎮

📺 RDV ce soir à 21.05 pic.twitter.com/qGZ6FUKG71 — M6 (@M6) December 11, 2020

Et après ?

Dès 21h55 pas moins de 5 épisodes à la suite seront ensuite proposés : deux épisodes de la saison 16, un épisode de la saison 14, un épisode de la saison 12 et un épisode de la saison 13.

Saison 16 – épisode 13 : La règle n°10

La fille d’une recrue de la Navy qui avait disparue 10 ans plus tôt alors qu’elle était enceinte, est retrouvée dans une unité de stockage après des années de captivité. Si l’enquête avait conclu à un suicide de la jeune femme à l’époque, Bishop découvre que l’agent du NCIS Ziva David avait continué ses investigations et en avait fait une affaire personnelle…

Saison 16 – épisode 14 : Il était une fois McGee

McGee tente de réparer son tout premier ordinateur lorsqu’une enquête du NCIS le mène à son ancien lycée. Le mot de passe qu’il utilisait sur ce même ordinateur semble lié au meurtre d’un comptable du département de la Défense…

Saison 14 – épisode 7 : La patrie des braves

Alors qu’ils tentent d’innocenter un ex-Marine dans une affaire de meurtre, les agents rompent le protocole lorsqu’ils apprennent que l’homme est recherché par les services d’immigration. Par ailleurs, Abby, Bishop et McGee tentent chacun de convaincre Anthony DiNozzo Senior de leur sous-louer l’appartement de Tony, qui vit désormais à Paris.

Saison 12 – épisode 24 : Les enfants perdus (3/3)

Encore sous le choc de la perte de leur confrère, mort dans un nouvel attentat au Caire, le NCIS fait équipe avec la mère de Ned, agent de la CIA, pour retrouver le chef de « La Vocation » et stopper la cellule terroriste. Gibbs suit la piste du jeune Luke, qui aurait été envoyé en Irak…

Saison 13 – épisode 1 : D’entre les morts

Alors que Gibbs se retrouve entre la vie et la mort après s’être fait tirer dessus à bout portant, toute l’équipe du NCIS se met à la recherche de Daniel Budd, commanditaire et cerveau du groupe terroriste « La Vocation ». DiNozzo et l’agent Teague sont envoyés à Shanghai pour retrouver Budd, mort ou vif. Toute l’équipe du NCIS est sur le qui-vive et oscille entre la peur de perdre l’un des leurs et le désir de se venger…

Nouveau succès d’audience pour Gibbs ?

Malgré une concurrence particulièrement difficile, les équipes de GIBBS peuvent compter sur leurs fidèles. La semaine dernière l’épisode inédit a tout de même réuni 3.22 millions de « mordus » soit 12.1% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de vendredi devant la petite lucarne.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés