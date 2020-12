« Retour vers le futur » 2 et 3 : c’est ce soir sur TF1

5 ( 4 )



« Retour vers le futur » 2 et 3 sont en mode rediffusion ce soir, mardi 15 décembre 2020, sur TF1 ! Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1. Et comme il s’agit d’un film de cinéma, aucun replay ne sera disponible.



« Retour vers le futur » 2 et 3 : résumé, histoire, synopsis

« Retour vers le futur 2 » dès 21h05 : Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. L’avenir qu’il s’était tracé n’est pas si rose, et son rejeton est tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville. En compagnie de son ami Emmett « Doc » Brown et de sa fiancée Jennifer, Marty va devoir entreprendre un voyage vers le futur, pour tenter de donner un peu plus de moralité à son héritier. Un voyage aux conséquences dramatiques…



« Retour vers le futur 3 » dès 23h10 : Après s’être retrouvé projeté en 1955 suite à un accident insolite, Marty McFly découvre qu’il doit repartir en 1885 pour sauver Doc Brown avant qu’il ne tombe amoureux de l’institutrice Clara Clayton. C’est désormais au tour de Marty de sortir Doc du pétrin, de faire fonctionner la fameuse DeLorean et de remettre passé, présent et futur dans le bon ordre et les choses là où – et surtout à qui – elles appartiennent.

Alors prêts à vivre le final de cette trilogie culte ? Retrouvez Marty et Doc ce soir dès 21h05 sur TF1.

