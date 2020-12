4.9 ( 8 )



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 6 décembre 2020 –Ce soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette semaine.



« Sept à huit » du dimanche 6 décembre : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life », face-à-face entre policiers et dealers dans les quartiers de Grenoble. Avec le confinement les trafics n’ont pas cessé.

Et dans « 7 à 8 » un pensionnant à l’ancienne avec uniforme et règles strictes. Malgré ses codes surannés, le lycée de la Légion d’Honneur, créé sous Napoléon, a plus que jamais le vent en poupe.

Embarquement pour Bora-Bora. Restauration, hôtellerie et artisanat, ils ont fui la métropole pour vivre sous le soleil de Polynésie.



Enfin dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, retrouvez Mennel. 3 ans après son passage dans The Voice et la tempête médiatique autour de son turban, la chanteuseréapparaît dévoilée. Quel chemin a-t-elle parcouru ?

3 ans après son passage dans #TheVoice et la tempête médiatique autour de son turban, la chanteuse #Mennel réapparaît dévoilée. Quel chemin a-t-elle parcouru ? 📺 Elle est le « Portrait de la Semaine » d'@audrey_crespo, ce soir, dès 18h20 sur @TF1. #Septàhuit pic.twitter.com/zbpnQWIy8U — Sept à Huit (@7a8) December 6, 2020

D’autres reportages seront au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 6 décembr 2020. Pour les découvrir rendez-vous dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.

Vers un nouveau succès d’audience ?

Le succès de « Sept à huit » ne se dément depuis la rentrée. La semaine dernière vous étiez 4.3 millions à répondre à l’appel des équipes soit 21% du public présent devant son poste de télévision, et jusqu’à 5.1 millions pour le portrait d’Elie Semoun.

