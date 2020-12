« Tous en cuisine » du 29 décembre 2020 : ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

4.8 ( 5 )



« Tous en cuisine » du 29 décembre 2020. « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac et Jérome Anthony, ça continue ce soir dès 18H45 sur M6 et 6play. Ce soir encore, dans le cadre de la spéciale « Menus de fête », deux recettes simples et faciles à réaliser accessibles à tous.



« Tous en cuisine » du 29 décembre 2020 : les ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires ce soir

Voici la liste des courses, ingrédients et ustensiles nécessaires aux deux recettes de ce soir.

SAINT-JACQUES RÔTIES, TOPINAMBOURS, CRÈME AU RHUM

Les ingrédients pour 4 personnes



12 grosses noix de Saint-Jacques de 4cm de diamètre et les bardes bien lavées

500g de topinambours épluchés

1 litre de lait

1 échalote épluchée et ciselée

50g de beurre demi-sel

30g de jus de truffe noire (facultatif)

10cl de vin blanc

33cl de crème liquide entière

5cl de rhum ambré

Huile d’olive

Fleur de sel

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 casserole + 1 écumoire + 1 planche à découper + 1 couteau d’office

1 sauteuse + 1 spatule + 1 petite casserole + 1 passette

2 poêles + 1 cuillère à soupe

SOUFFLÉ GLACÉ AUX POIRES

Les ingrédients pour 4 personnes

3 poires épluchées et coupées en cubes

33cl de crème liquide entière

1 gousse de vanille

2 blancs d’œuf

5cl de miel

Le jus d’1 citron jaune

125g + 60g de sucre

100g de Gavottes émiettées

125g de pralin (noisettes caramélisées)

Les ustensiles

1 sauteuse + 1 mixeur + 1 saladier + 1 spatule + 1 maryse + 1 saladier rempli de glaçons

1 saladier bien froid + 1 batteur à main + 1 maryse + 1 fouet

1 saladier

4 verres de 7cm de diamètre sur 7 cm de haut

4 bandes de papier sulfurisé de 2cm de haut sur 26,5 cm de long

Pour être certain de bien réaliser cette recette gourmande, branchez-vous ce soir dès 18h40 M6 et/ou sur 6Play.

Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

« Tous en cuisine » c’est bientôt fini !

Même si votre émission « Tous en cuisine » va un peu perdurer après les fêtes, dès le 18 janvier 2020 c’est une autre émission culte de la chaîne qui prendre le relais. Dès cette date vous retrouverez en effet sur cette case horaire « La meilleure boulangerie de France » pour une nouvelle saison inédite.

#LMBF #NouvelleSaison@bruno_cormerais et @NorbertTarayre sont de retour !

Pour la 1ère fois, ils sillonneront les 13 régions de France métropolitaine à la recherche de "La Meilleure Boulangerie de France" 🚗🥖🥐🍞 ➡️Du lundi au vendredi à partir du 18 janvier à 18.40 pic.twitter.com/UTEFNR8Raw — M6Pro (@M6pro) December 28, 2020

