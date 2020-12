« Une heure de tranquillité » : du théâtre ce soir sur France 2 avec François Berléand et Isabelle Gélinas

4.8 ( 6 )



« Une heure de tranquillité » au programme télé ce 29 décembre 2020. Encore du théâtre ce soir sur France 2 dès 21h05 mais aussi dès maintenant en avant-première puis replay sur FranceTV. Une fois de plus France Télévisions a choisi de vous offrir des spectacles pendant cette période si particulière où l’accès à la culture est limité.



Pour la petite info cette pièce a été enregistrée au Théâtre Antoine le 28 décembre et créée spécialement pour France 2. Elle est signée Florian Zeller et a été mise en scène par Ladislas Chollat. À la réalisation Ybao Benedetti et Ladislas Chollat.

« Une heure de tranquillité » : présentation

Michel est un passionné de jazz. Ce matin-là, il vient de dénicher un album rare qu’il projette d’écouter tranquillement dans son salon. Il ne demande pas grand-chose : juste une petite heure de tranquillité. Il est prêt à tout pour avoir la paix. Mais le monde entier semble en avoir décidé autrement !

Florian Zeller nous livre là un magnifique Feydeau contemporain dans lequel François Berléand et Isabelle Gélinas laissent exprimer tout leur talent.



Casting

Michel (François Berléand), Nathalie (Isabelle Gélinas), Sébastien (Rod Paradot), Pavel (Nicolas Vaude), Elsa (Christelle Reboul), Pierre (Jean-Luc Porraz) et Léo (Thierry Lopez)

La bande-annonce

Un petit aperçu en images…

Vers un nouveau succès d’audience pour France 2 ?

La semaine dernière beau succès pour la pièce de théâtre « 13 à table » avec Pierre Palmade et Virginie Hocq appréciée par 2.77 millions de personnes soit 11.9% des téléspectateurs.

