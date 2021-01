« 3 Billboards : les panneaux de la vengeance » : 5 choses à savoir sur le film de France 2 ce soir

4.2 ( 5 )



« 3 Billboards : les panneaux de la vengeance » est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur France 2 ou en streaming sur France.TV via sa fonction direct.



Réalisé par Martin McDonagh, il met en scène Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, John Hawkes ou bien encore Peter Dinklage.

Dans cet excellent film salué par la critique, l’actrice oscarisée Frances McDormand (Fargo) nous offre une performance incroyable.

« 3 Billboards » c’est l’histoire d’une mère dont la fille a été assassinée et qui peint des messages controversés sur trois panneaux publicitaires de la ville, engageant une bataille acharnée avec un flic volatile et le chef de la police.



« 3 Billboards : les panneaux de la vengeance » : histoire, résumé, synopsis

Neuf mois après le viol et le meurtre de sa fille, Mildred Hayes décide de réagir car la police n’a obtenu aucun résultat. Elle inscrit sur trois panneaux publicitaires. Lorsque Dixon, l’officier en chef s’implique dans la dispute, la lutte entre Mildred et les forces de l’ordre de la petite ville d’Ebbing dans le Missouri prend un virage dangereux.

5 choses à savoir sur votre film

– Un film multi récompensé : Prix du meilleur scénario à Mostra de Venise 2017; People’s Choice Award du Festival de Toronto 2017 et Prix du public au festival international du film de La Roche-sur-Yon 2017. Mais on retiendra aussi et surtout l’oscar de la Meilleure Actrice pour Frances McDormand et celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Sam Rockwell.

– Martin McDonagh a eu l’idée de ce film après avoir vu véritablement des panneaux de crimes non résolus;

– Frances McDormand a failli refuser le rôle car elle se trouvait trop vieille pour camper le personnage de Mildred Hayes;

– Le tournage s’est déroulé à Sylva en Caroline du Nord;

– Box-office : plutôt bien accueilli par la critique, le film a généré 159 millions de dollars de recettes mondiales. En France il a réuni près de 900.000 personnes dans les salles obscures.

Bande-annonce officielle

Mieux que des mots, des images. Voici la bande-annonce officielle de votre film.

« 3 Billboards : les panneaux de la vengeance », un film original et touchant, à découvrir sans faute ce soir sur France 2.

