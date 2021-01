4.3 ( 7 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 10 janvier 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d'information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 10 janvier 2021

Dans « 7 à 8 life », un internat public réservé à des adolescents issus de milieux défavorisés. 500 élèves y sont poussés à l’excellence. Leur motivation, leur potentiel mais aussi parfois leur(s) problème(s) de discipline.

Et dans « 7 à 8 ». Plus de 500 magasins en France, un tiers des articles vendus à moins de 1 euro. Les coulisses et les secrets de cette enseigne néerlandaise qui se veut être le champion du discount.

Une escale de rêve en Papouasie. Des Français vivent comme des Robinson dans cet archipel, l’un des plus endroits au monde.



Quant au portrait d’Audrey Crespo-Mara il sera consacré cette semaine à Gad Elmaleh.

Ses 25 ans de carrière, les accusations de plagiat qui ont abimé son image, le virus qui ne l’a pas épargné : @gadelmaleh se confie dans le « Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo. 📺 Ce dimanche, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/PpHtJLgRik — Sept à Huit (@7a8) January 10, 2021

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 10 janvier 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

« Sept à huit Life » c’est dès 17h15 et « Sept à huit » dès 18h20.

