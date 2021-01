EXCLU Plus belle la vie : Alice de retour, Lucie se fait enlever (infos PBLV)

4.8 ( 12 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 12 février Vous vous demandez ce qu’il va se passer prochainement dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si tel est le cas, comme tous les week-ends, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que les choses ne vont pas s’arranger pour Emma et sa soeur, Camille.

En effet, la police n’arrive pas à retrouver Jacob. Même avec l’aide de Camille assistée par Emma, Jacob réussit à leur échapper… La police découvre quand même que les ossements appartenaient à la fille de Jacob, c’est donc pour la remplacer qu’il a enlevé Camille et c’est pour ça qu’elle le considère comme son père.



Friedman pense que pour calmer Camille, il faut faire revenir sa mère. Alice revient donc au Mistral et ce n’est pas du goût d’Emma, qui est sur le point de sombrer… Alice se met à manipuler Camille, elle lui raconte de faux souvenirs d’enfance et la punie. Résultat, Camille fait pipi au lit et Emma est à saturation…

De son côté, Jacob se prépare à kidnapper Lucie, qui est au parc avec Léa et Boher. Il lance la balle aux pieds de Lucie et réussit son coup en embarquant la petite !…

Le restaurant de Thomas et Barbara ouvre ses portes. Mais le nom que Thomas a choisi de lui donner met le feu aux poudres… La façade est sacagée, Roland décide de tirer un trait sur son fils tandis que Mirta met Thomas à la porte du Céleste ! La guerre continue de plus belle…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 25 janvier sur France 3

Baptiste est gêné de voir Camille en petite tenue en train de tout ranger et nettoyer au réveil. Il s’inquiète de savoir qu’elle vit sous le même toit que Mathis, mais pour Emma, ils doivent garder espoir et ne pas baisser les bras. La police ne trouve rien pendant la perquisition dans la cave, Jacob a pris soin de tout nettoyer avant son départ. Mais dans le jardin, ils découvrent des tombes. Patrick amène Camille sur le lieu, mais la gamine est complètement pétrifiée…

Boher et Léa appréhendent tous les deux leur journée de travail. Léa n’est pas à l’aise face à la caméra d’Eugénie, en interview pour présenter le menu végétarien de la cantine. Elle remarque des rougeurs sur la peau des élèves et commence à les ausculter. Le soir Boher et Léa se rejoignent pour une session de travail…

César arrive à convaincre Barbara en lui montrant des esquisses de ce que pourrait être le nouveau bar. De son côté, Léo qui est en plein dilemme…

