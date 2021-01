Audiences TV prime 13 janvier 2021 : « Disparition inquiétante » en tête (France 2), « Doc » leader sur cibles (TF1)

4.6 ( 9 )



Annonces





Audiences TV prime 13 janvier 2021. Hier soir victoire de France 2 dans la course à l’audimat de la première partie de soirée. La chaîne proposait un épisode de « Disparition inquiétante » avec Rayane Bensetti.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Intitulé « Instincts maternels », cet épisode a convaincu 4,23 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 18%.

Audiences TV prime 13 janvier 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et sa série médicale « Doc ». 3.75 millions de téléspectateurs en moyenne pour les deux épisodes et 17.5% de part de marché sur l’ensemble du public. TF1 était toutefois leader sur cibles avec 29% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Annonces





#Audiences @TF1 📌 #Doc large leader FRDA-50a hier soir avec 29% de pda en moyenne et 4.1M de tvsp pour le 1er épisode de la soirée. 👉 Le #Doc est à retrouver en replay @MYTF1 et mercredi prochain @TF1 pic.twitter.com/y6TyWhaek4 — TF1 Pro (@TF1Pro) January 14, 2021

Sur M6 le magazine de Stéphane Plaza « Maison à vendre » n’a pas démérité. Il a convaincu 2.50 millions d’acheteurs potentiels soit 11% du public présent devant son poste de télévision.

France 3 prend la 4ème place avec son magazine « Des Racines et des Ailes ». Hier soir Carole Gaessler nous proposait un numéro exceptionnel “Terroirs d’excellence en Alsace”. Et 1.98 million de Français ont répondu à l’appel soit 8.8% de l’ensemble du public.

C’est Arte qui complète le top 5 avec la rediffusion du film d’Anne Fontaine « Les Innocentes ». Porté par Lou de Laâge, Agata Buzek et Vincent Macaigne, il a été vu ou revu par 1.31 million de cinéphiles (pda 5.5%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés