Demain nous appartient spoiler : Bart et Louise s’embrassent ! (VIDEO)

4.8 ( 5 )



Annonces





Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – C’était mal parti au début entre Bart et Louise dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et pourtant, ces deux là se sont considérablement rapprochés ces dernières semaines.



Annonces



Annonces

Et dans quelques jours, ils vont s’embrasser au Little Spoon !



Annonces



Annonces



Annonces





Louise se coupe avec un couteau au Little Spoon. Bart la soigne et lui rappelle que c’est comme ça qu’ils se sont rencontrés. Bart s’était coupé et c’est Louise qui l’avait soigné…

Les deux se rapprochent et échangent un baiser. Mais Louise finit par le repousser, jugeant qu’il n’est pas bon de mélanger travail et vie privée…



Annonces





Demain nous appartient spoiler Bart embrasse Louise

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés