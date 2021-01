Un si grand soleil : Elise avoue, Ludo retourne à la coloc, ce qui vous attend mercredi 13 janvier (épisode n°558 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 558 du mercredi 13 janvier, Elise passe aux aveux !



En effet, interrogée par la commandante Roux, Elise avoue avoir été cam girl mais elle dément tout lien avec Fournier.



Mais plus tard, Elise envoie un sms à Sofia. Elle lui demande pardon et lui dit qu’elle ne rentrera pas… Elise retourne voir la commandante Roux et lui annonce que c’est elle qui a volé le dossier Faure / Lestrac !

De son côté, Ludo est toujours remonté contre Johanna. Alors qu’elle lui demande de reporter leur voyage en Patagonie car elle a trop de travail, Ludo décide de retourner à la coloc ! Johanna se confie à Guilhem, elle lui dit qu’elle ne sacrifiera pas son métier pour Ludo…



Quant à Elisabeth, elle semble vouloir profiter de la vie… Elle échange des messages avec Yvon, qui l’invite sur son voilier. Et quand elle reçoit un message devant Alain, ce dernier se montre jaloux.

Rendez-vous mercredi 13 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

