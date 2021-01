Ici tout commence : Salomé quitte Louis, Hortense au pied du mur, ce qui vous attend mercredi 13 janvier (épisode n°53 en avance)

3.9 ( 7 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 53 qui sera diffusé ce mercredi 13 janvier, Salomé quitte Louis.



Annonces



Annonces

Ce dernier ne supporte pas et l’insulte… Il rassemble ses affaires dans des sacs poubelles et les jette dehors !



Annonces



Annonces



Annonces





Salomé trouve refuge chez Antoine et Rose, qui l’accueillent chez eux. Rose n’hésite pas à défendre Salomé devant Claire, qui veut que sa belle-fille revienne à la maison. Rose traite Louis de « pervers narcissique », ce qui n’est pas du goût de Claire.

Maxime vient réconforter Salomé et lui dit qu’il est là pour la soutenir. Mais tous les deux sont d’accord : ce n’est pas le bon moment pour une histoire entre eux. Salomé quitte Louis pour elle et non pas pour un autre.



Annonces





De son côté, Louis se met en tête d’aller enquêter à Sète… Il appelle Tristan et Bart, prétextant vouloir tourner une vidéo surprise pour Maxime. Il prévoit de se rendre au Spoon vendredi.

Son père lui ayant coupé les vivres, Hortense est au pied du mur. Elle n’a pas d’argent pour payer l’institut… Au restaurant d’application, un client l’approche et l’invite à déjeuner…

Quant à Caroline, elle menace Lionel physiquement pour qu’il aille dire à Antoine qu’on ne lui a pas volé sa montre. Il finit par le faire.

Rendez-vous mercredi 13 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés