Demain nous appartient spoiler : l’arme du crime retrouvée (VIDEO)

5 ( 10 )



Annonces





Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que Sandrine était sur le point d’être à nouveau arrêtée par la police, Anne-Marie a décidé d’aller se rendre dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Après avoir fait la paix avec sa fille, elle a en effet choisi de s’accuser pour la protéger…



Annonces



Annonces

Mais dans quelques jours, un nouvel élément va tout changer : la police va retrouver l’arme du crime !



Annonces



Annonces



Annonces





Grâce au témoignage de Jeanne, les plongeurs de la police ont investi l’étang et fini par retrouver le Glock que Sandrine avait jetée. Martin et Aurore tiennent l’arme qui a servi a tué Franck Guého et comptent bien s’en servir contre Sandrine pour la faire tomber.

Demain nous appartient spoiler la police retrouve l’arme du crime



Annonces





▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés