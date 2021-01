Ici tout commence : Claire braque Louis, Salomé craque pour Maxime, ce qui vous attend mardi 26 janvier (épisode n°62 en avance)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 62 qui sera diffusé le mardi 26 janvier, Claire va braquer Louis…



En effet, alors qu’Antoine a donné son feu vert à Caroline pour aller fouiller et chercher la casquette chez Claire, celle-ci va se faire prendre par Louis !



Il la voit et Caroline affirme être venue les cambrioler… Claire appelle la police quand Caroline leur dit la vérité ! Claire explique ensuite à Louis qu’elle a trouvé sa casquette et qu’elle l’a brulée car elle pense qu’il est coupable… Louis assure qu’il n’a rien fait mais Claire en est convaincue. Louis affirme ne plus rien avoir à lui dire et s’en va, braqué et vexé.

Et quand Constance enlève le pansement à l’oeil de Claire, elle constate qu’elle y voit flou…



De son côté, Rose avoue à Antoine ses crises d’angoisse. Antoine culpabilise de ne pas avoir vu qu’elle n’allait pas bien et Rose trouve encore une fois du réconfort et du soutient auprès de Lisandro. Rose lui confie qu’elle ne veut pas aller voir un psy, Lisandro propose de l’aider. Il l’emmène sur le lieu de l’explosion et lui faisant faire un exercice de respiration et de pensée positive. Rose réussit !

Laetitia, qui a signé son contrat à l’institut avec sa fille, boit un verre avec Vincent quand elle reconnait Célia. Elle comprend que la fille de Vincent est à l’institut, elle met donc un terme à leur relation sur le champs !

Quant à Salomé, elle ne peut plus garder ses sentiments pour Maxime pour elle. Elle l’embrasse et lui annonce qu’elle ne veut plus s’empêcher de vivre à cause de Louis.

Rendez-vous mardi 26 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

