Demain nous appartient spoilers : Martin dans la tourmente, Morgane en prison, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 1er au 5 février)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 1er au 5 février 2021 – C’est samedi et comme chaque week-end, on propose aux inconditionnels du feuilleton quotidien « Demain nous appartient » de découvrir un aperçu de ce qui les attend la semaine prochaine. Si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine s’annonce compliquée pour Martin et Virginie !



En effet, Danielli est de retour et il compte bien se venger de Virginie… Martin va se retrouver dans la tourmente après la soirée déguisée au Spoon ! Dans le même temps, un nouveau procureur fait son arrivée et il se trouve que c’est un vieil ami de Chloé.

Quant à Louise, elle ne veut toujours pas assumer son histoire avec Bart…



Et Morgane se retrouve en prison. Elle fait connaissance avec sa co-détenue.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 1er au 5 février 2021

Lundi 1er février (épisode 852) : Un mystérieux invité fait son apparition à la soirée déguisée au Spoon organisée par Roxane et Tristan. Alors que la soirée bat son plein, son comportement et ses actes semblent suggérer de mauvaises intentions. En prison, Morgane est en pleine tourmente sur le sort qui lui est réservé. Sa codétenue lui apporte des conseils. Sandrine laisse Gabriel faire son choix. Christelle tente de rassurer Charlie, qui a peur de décevoir Jules.

Mardi 2 février (épisode 853) : La fin de soirée ne semble pas s’être passée comme le souhaitaient Virginie et Martin. Une ancienne connaissance de Flore et Chloé fait son arrivée à Sète. Un cadavre connu de Martin est repêché dans le canal. Morgane et sa codétenue découvrent qu’elles ont des points communs. Anne-Marie veut rattraper le temps perdu avec sa fille. Mona vient aux secours de Chloé. Elle va se confronter à Jeanne.

Mercredi 3 février (épisode 854) : Aurore informe le nouveau procureur que la victime retrouvée était bien connue des services de police. Martin fait une découverte qui ne présage rien de bon et Chloé retrouve un ami de jeunesse. Louise ne veut pas continuer son idylle naissante. Mathilde et Aurélien annoncent à Louise qu’ils sont confrontés à une panne dans leur mobil-home. Betty a l’intention de désobéir à Christelle.

Jeudi 4 février (épisode 855) : Martin pense être victime d’une machination, il est en plein dilemme. Virginie se veut être de bons conseils. Le nouveau procureur s’est fait son idée. Louise est obligée de baisser sa garde pour le bonheur de Mathilde et Aurélien. Isam est dans l’optique d’un nouvel avenir.

Vendredi 5 février (épisode 856) : Virginie cache son jeu auprès d’Aurore alors que Jules se voit confier une lourde responsabilité par Martin. Chloé se laisse convaincre par une tension sentimentale. Christelle n’accepte pas la décision de Betty qui déchante. Isam trouve des soutiens de poids.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la nouvelle intrigue « black-out »

Voici un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

