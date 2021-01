Ici tout commence spoilers : Jérémy se dénonce, une horrible découverte, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés du 1er au 5 février)

3 ( 2 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 1er au 5 février 2021 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que ça va être compliqué pour Jérémy et sa famille !



Le jeune homme pense être responsable de l’explosion et il va finir par se dénoncer à Antoine et aux gendarmes. Mais est-il vraiment coupable ? Vincent, Clotilde et Guillaume ne le pensent pas. Du coup, les tensions reprennent entre Claire et Clotilde…

Jusqu’à ce que Rose et Clotilde fassent une horrible découverte jeudi…



De son côté, Noémie se prend un mur avec Gaëtan, qui ne veut pas se lancer dans une relation avec elle. Et les tensions entre Teyssier et son fils, Théo, continuent…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 1er au 5 février 2021

Lundi 1er février (épisode 66) : Alors qu’Antoine se résout à devoir interroger les élèves, Vincent tente de convaincre Jérémy de ne pas se laisser embarquer dans une affaire qui le dépasse. Du côté d’Anaïs, le stress monte avant les évaluations alors qu’Enzo ne doute pas de ses capacités. Noémie tente de suivre les conseils de Lisandro et de franchir un nouveau cap.

Mardi 2 février (épisode 67) : L’affrontement fait rage entre Claire et Clotilde pour défendre leurs fils alors que Jérémy est assommé de reproches. Durant l’épreuve de pâtisserie, Enzo est mis au défi par Anaïs, blessée par son comportement. Rose espère passer un week-end en amoureux, mais rien n’est moins sûr.

Mercredi 3 février (épisode 68) : Tandis qu’Antoine s’inquiète de la menace qui pèse toujours sur l’institut, Guillaume espère que Jérémy tire des leçons de son comportement. Pour dépasser leurs différends, Noémie tente en vain de retenir ses coups contre le nouveau professeur. Dans le même temps, Lisandro redoute la rencontre avec son ex-femme, mais il peut compter sur le soutien de Rose.

Jeudi 4 février (épisode 69) : Maîtrisant avec difficultés les conflits entre élèves, Lisandro tente de contenir sa colère alors que Rose subit le poids des remords. Pendant ce temps, Teyssier prend les devants pour contrer les menaces de Théo. Alors que Claire s’inquiète qu’on puisse s’en prendre à Louis, Rose et Clotilde font une découverte épouvantable.

Vendredi 5 février (épisode 70) : Claire et Antoine tentent de démêler le vrai du faux alors que Lisandro fait face aux accusations d’une élève. Maxime et Salomé remarquent un étrange individu au sein de l’institut. Marta accuse le coup en s’apercevant que Théo a décidé de tout révéler à son insu.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

